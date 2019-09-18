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  4. Видео: водитель протаранил Trump Plazа в Нью-Йорке, есть пострадавшие

Видео: водитель протаранил Trump Plazа в Нью-Йорке, есть пострадавшие

, 6:07 Видео 24

Инцидент произошел вечером во вторник, 17 сентября.

Фото: rtforty.com

Водитель въехал в вестибюль 40-этажного высотного здания — Trump Plaza New Rochelle в Нью-Йорке. Инцидент произошел вечером во вторник, 17 сентября.

По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением транспортного средства и врезался в здание. По информации, WPIX 11 New York, в результате происшествия пострадали два человека — водитель машины и один из присутствовавших в вестибюле помещения.

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. Информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощнейший взрыв прогремел в здании центра по уходу за инвалидами в США. От самого здания практически ничего не осталось. ЧП, предположительно, произошло из-за утечки газа.

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