В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Попытка Пентагона нанести удар по Калининграду поставит под угрозу миллионы жизней в Европе. Такое мнение высказал в интервью Baltnews первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна. Последний заявил, что США готовы преодолеть российскую противовоздушную оборону в Калининграде в случае агрессии со стороны России.
Сенатор напомнил, что именно НАТО создает напряженность в Европе, продвигаясь все ближе к российским границам на Восток, тогда как Россия стоит на месте.
Он подчеркнул, что Россия никогда не нанесет упреждающий удар, но готова обороняться.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Джеффри Ли Харригяна «показателем глупости» и проявлением безответственности.