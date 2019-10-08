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  4. В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

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По словам сенатора Джабарова, попытка американцев преодолеть российскую ПВО поставит под угрозу жизни миллионов европейцев.

Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей

Попытка Пентагона нанести удар по Калининграду поставит под угрозу миллионы жизней в Европе. Такое мнение высказал в интервью Baltnews первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна. Последний заявил, что США готовы преодолеть российскую противовоздушную оборону в Калининграде в случае агрессии со стороны России.

Сенатор напомнил, что именно НАТО создает напряженность в Европе, продвигаясь все ближе к российским границам на Восток, тогда как Россия стоит на месте.

«Пусть попробуют преодолеть системы ПВО в Калининграде и подумают о том, что таким образом они поставят под угрозу жизни миллионов людей в Европе, поскольку ответный удар не заставит себя долго ждать», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что Россия никогда не нанесет упреждающий удар, но готова обороняться.

«Я думаю, что господина Харригяна преследует какой-то кошмар. Видимо во сне ему привиделось, что Россия нападает на Европу, и он должен готовить ответный удар. Пусть успокоится. Россия ни на кого нападать не собирается», — заключил сенатор.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Джеффри Ли Харригяна «показателем глупости» и проявлением безответственности.

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