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  4. «Проявление глупости»: Захарова прокомментировала заявление США о плане по прорыву ПВО Калининграда

«Проявление глупости»: Захарова прокомментировала заявление США о плане по прорыву ПВО Калининграда

, 19:34 Эфирная новость 27

Ранее о наличии плана по реакции на так называемую «российскую агрессию» в странах Европы рассказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru

Слова командующего ВВС США о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда в МИД РФ восприняли как угрозу и проявление абсолютной безответственности.

О том, что заявление американского генерала квалифицировано как откровенно глупое, сообщила сегодня журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Мы видим, с какой легкостью политический бомонд США оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность. Еще раз повторю — делают это абсолютно безответственно, исходя из политических, конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе и электорального. И главное — это все является показателем глупости», — подчеркнула политик.

Мария Захарова также выразила уверенность в том, что четкий и безупречно профессиональный комментарий с соответствующими примерами будет дан Министерством обороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон пригрозил ударом по Калининграду.

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