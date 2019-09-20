«Проявление глупости»: Захарова прокомментировала заявление США о плане по прорыву ПВО Калининграда

Слова командующего ВВС США о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда в МИД РФ восприняли как угрозу и проявление абсолютной безответственности.

О том, что заявление американского генерала квалифицировано как откровенно глупое, сообщила сегодня журналистам официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

«Мы видим, с какой легкостью политический бомонд США оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность. Еще раз повторю — делают это абсолютно безответственно, исходя из политических, конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе и электорального. И главное — это все является показателем глупости», — подчеркнула политик.

Мария Захарова также выразила уверенность в том, что четкий и безупречно профессиональный комментарий с соответствующими примерами будет дан Министерством обороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон пригрозил ударом по Калининграду.