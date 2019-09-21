Мужчины здесь лишние! Королева с подружками устроили заплыв в Мертвое море

Наташа Королева с подругами устроили, как они сами признались, девичник. Певица выложила в Instagram видео, на котором вместе с подружками-хохотушками нежится в водах Мертвого моря. Причем в самом начале видео у всех присутствующих в кадре синхронно подняты ноги вверх.

Наташа Королева, как главная заводила, напевая рассказывает зрителям, что они отдыхают в девичьей компании и мужчины им тут вобщем-то не нужны. Затем подружки придумывают веселый каламбур:

«Живые девушки на мертвом море», — говорит одна из них.

«Почем?» — спрашивает ее Королева.

«Бесплатно!», — уверенно отвечает купальщица.

«Ты что, дура? Дорого — богато!» — восклицает Наталья.

Далее супруга Сергея Глушко вместе с закадычными подругами начинают изображать различные акробатические номера. Благо, вода в Мертвом море соленая и надежно удерживает «гимнасток» от конфузов.

Поклонники юмор звезды оценили и пожелали в том же настроении продолжать наслаждаться отдыхом в Израиле, а их радовать новыми забавными историями.

«Девичник, девичник, а мужчины смотрят»

«Заряжаюсь от вас позитивом»

«Группа в полосатых купальниках! За вами не угнаться», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Королева опубликовала «компромат» на российских звезд.