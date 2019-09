Видео: Мелания Трамп не смогла совладать с огромными ножницами

Первая леди США Мелания Трамп оказалась в курьезной ситуации, не сумев совладать с огромными ножницами. Неприятный для супруги президента США инцидент произошел во время открытия монумента Джорджу Вашингтону в столице США. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Женщине выпала честь торжественно перерезать ленточку, однако произошла непредвиденная заминка. Ножницы ни в какую не хотели слушаться Меланьи. На выручку пришел стоящий рядом мужчина.

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp