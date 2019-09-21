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  4. Видео: Мелания Трамп не смогла совладать с огромными ножницами

Видео: Мелания Трамп не смогла совладать с огромными ножницами

, 6:02 Видео 25

Супруга президента США попала в неприятную ситуацию во время открытия монумента Джорджу Вашингтону.

Фото: ТАСС/ ZEUS

Первая леди США Мелания Трамп оказалась в курьезной ситуации, не сумев совладать с огромными ножницами. Неприятный для супруги президента США инцидент произошел во время открытия монумента Джорджу Вашингтону в столице США. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Женщине выпала честь торжественно перерезать ленточку, однако произошла непредвиденная заминка. Ножницы ни в какую не хотели слушаться Меланьи. На выручку пришел стоящий рядом мужчина.

Обелиск, на открытии которого и произошел этот инцидент, последние три года находился на реставрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети высмеяли Трампа из-за поцелуя его жены Мелании с Трюдо.

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