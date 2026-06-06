Опасное родительство: как чрезмерная забота о ребенке доводит до истощения

Просьба о помощи — это не слабость, а проявление зрелого отношения к собственному организму.
Фото: 5-tv.ru
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Психолог Ишмакова: стремление стать идеальным родителем ведет к истощению
Стремление соответствовать образу идеального родителя часто становится одной из главных причин эмоционального выгорания. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова.
По словам эксперта, современные родители стараются дать детям лучшее образование, обеспечить всестороннее развитие, поддерживать эмоциональную связь и при этом успевать работать, заниматься домашними делами и сохранять личную жизнь.
На фоне социальных сетей, где ежедневно демонстрируются образы идеальных семей, давление становится еще сильнее, и забота о ребенке все больше напоминает гонку за статус «идеального родителя».
«Главная задача родителя вовсе не в том, чтобы сделать ребенка самым успешным, самым талантливым или самым счастливым на свете. Главная задача — помочь ему стать взрослым, самостоятельным, ответственным и психически здоровым человеком», — пояснила эксперт.
Чтобы избежать эмоционального выгорания психолог порекомендовала соблюдать режим дня, который поможет сделать жизнь семьи более организованной и предсказуемой, снизив уровень стресса и тревожности.
Еще одна распространенная ошибка родителей — все заботы брать на себя и не без посторонней поддержки. По словам Ники Ишмаковой, просить о помощи — это не слабость, а проявление зрелого отношения к собственным ресурсам. Поэтому не стоит отказываться от поддержки родных, друзей или услуг няни для воспитания ребенка.
Как отметила психолог, уход за малышом не должен превращаться в полный отказ от личного времени у родителей. Важно, чтобы взрослые уделяли достаточно времени своему отдыху, развитию и хобби.
Эксперт призвала родителей не стремиться к недостижимому идеалу, а позволить себе быть счастливыми, спокойными и эмоционально устойчивыми людьми.
Как ранее писал 5-tv.ru, дети теряют мотивацию при конфликтах с родителями. Когда они слышат фразы вроде «соберись», «осталось чуть-чуть» или «вот в наше время», то появляется раздражение, тревога и внутренний протест.
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