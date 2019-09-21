  1. Пятый канал
  4. Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью

Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью

, 8:25 Фото 155

Снимок телезвезды с красными пятнами на лице был опубликован в социальной сети в рамках проекта о женском здоровье и красоте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @poosh, @kimkardashian

Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием. Снимок был размещен в Instagram проекта Poosh, который повествует о женском здоровье и красоте.

Под постом значится надпись: «Если у вас псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь или взять над вами верх.@kimkardashian делится личным примером, как она справляется с аутоиммунным заболеванием».

Instagram @poosh

Красные пятна на лице Ким Кардашьян появились у нее 13 лет назад после того, как модель переболела простудой. Время от времени высыпания уходят, но потом вновь появляются. Сама же Ким призналась, что принимает себя такой, какая есть.

Поклонники телезвезды стали наперебой благодарить модель за признание, и рассказали свои истории борьбы с заболеваниями кожи.

«Спасибо, Ким, за то, что так откровенно поделились своим опытом борьбы с этой болезнью! Надеюсь, это может помочь другим», - написала одна из девушек.

«Вот это Ким, которую я люблю! Больше, чем с макияжем и фильтрами»️, — призналась подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони.

Читайте также

+5° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

9:15
Ксения Бородина посетовала, что Андрей Губин перестал выступать
8:57
Соседи Долиной жалуются на помойку у загородного дома певицы
8:46
Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе
8:36
Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире
8:25
Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью
8:14
Медики предупреждают о вреде использования смартфона в туалете

Сейчас читают

«Шальная императрица»: Бузова попыталась сесть на шпагат в юбке, но упала
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду
Более двух тысяч охотников за инопланетянами съехались к «Зоне 51» в Неваде

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев