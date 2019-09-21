Ким Кардашьян показала свое лицо, пораженное кожной болезнью

Ким Кардашьян не побоялась показать свое лицо, пораженное псориазом — хроническим, неинфекционным заболеванием. Снимок был размещен в Instagram проекта Poosh, который повествует о женском здоровье и красоте.

Под постом значится надпись: «Если у вас псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь или взять над вами верх.@kimkardashian делится личным примером, как она справляется с аутоиммунным заболеванием».

Instagram @poosh

Красные пятна на лице Ким Кардашьян появились у нее 13 лет назад после того, как модель переболела простудой. Время от времени высыпания уходят, но потом вновь появляются. Сама же Ким призналась, что принимает себя такой, какая есть.

Поклонники телезвезды стали наперебой благодарить модель за признание, и рассказали свои истории борьбы с заболеваниями кожи.

«Спасибо, Ким, за то, что так откровенно поделились своим опытом борьбы с этой болезнью! Надеюсь, это может помочь другим», - написала одна из девушек.

«Вот это Ким, которую я люблю! Больше, чем с макияжем и фильтрами»️, — призналась подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони.