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  4. Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе

Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе

, 8:46 25

Трусы и ночная рубашка Евы Браун ушли с молотка за 6,1 тысячу фунтов стерлингов.

Фото: Twitter @HustleDojo

Британский аукционный дом Humbert & Ellis выставил на торги нижнее белье жены Адольфа Гитлера Евы Браун. Комплект — трусы и ночная рубашка — ушел с молотка за 6,1 тысячу фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

Humbert & Ellis

Оба предмета туалета Евы Браун достались аукционерам от одного из коллекционеров артефактов времен Второй мировой войны. Белье хранилось у любителя вещей более 50 лет.

Издание отмечает, что на трусах супруги Адольфа Гитлера вышита монограмма — ее инициалы. Судя по этикетке, изделие гардероба изготовлено в Баварии в 1944 году.

Стоимость каждого предмета туалета Евы Браун изначально составляла 800 фунтов стерлингов. Однако, в ходе торгов из-за повышенного спроса цена выросла в семь раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изумрудный кабриолет Элизабет Тейлор продали за полмиллиона долларов.

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