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Вспыхнувшая фура с пиротехникой устроила огневое шоу на дороге под Комсомольском-на-Амуре

, 11:57 Видео 33

Инцидент произошел в ночь с 20-го на 21 сентября на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Perry Mastrovito; Вконтакте / Андрей Боярчик

В ночь с 20-го на 21 сентября под Комсомольском-на-Амуре на дороге загорелась фура, перевозившая фейерверки. В результате очевидцы происшествия смогли насладиться завораживающим пиротехническим шоу.

На небольшом ролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно как из полыхающей машины выстреливают ракеты, после чего небо озаряет очередной фейерверк или целый огненный букет.

Как сообщают свидетели происшествия, инцидент произошел на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, что стало причиной возгорания грузовика неизвестно. О состоянии водителя фуры также нет никаких данных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП с Tesla на МКАД. Машина с искусственным интеллектом врезалась в эвакуатор, после чего загорелась.

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