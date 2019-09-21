Вспыхнувшая фура с пиротехникой устроила огневое шоу на дороге под Комсомольском-на-Амуре

В ночь с 20-го на 21 сентября под Комсомольском-на-Амуре на дороге загорелась фура, перевозившая фейерверки. В результате очевидцы происшествия смогли насладиться завораживающим пиротехническим шоу.

На небольшом ролике, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно как из полыхающей машины выстреливают ракеты, после чего небо озаряет очередной фейерверк или целый огненный букет.

Как сообщают свидетели происшествия, инцидент произошел на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, что стало причиной возгорания грузовика неизвестно. О состоянии водителя фуры также нет никаких данных.

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