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  4. ДТП с Tesla на МКАД: о чем думал искусственный интеллект

ДТП с Tesla на МКАД: о чем думал искусственный интеллект

, 13:05 Эфирная новость 129

Умный автомобиль врезался в эвакуатор, взорвался и сгорел за считанные минуты.

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Фото, видео : ВКонтакте @moeonline, 5-tv.ru

Инженеры компании Tesla сейчас ломают голову над тем, что именно произошло с электрокаром на московской кольцевой дороге (МКАД).

Умный автомобиль врезался в эвакуатор, взорвался и сгорел за считанные минуты. Водитель и двое его детей чудом остались живы.

Сначала они выбрались из авто — потом она загорелась. Как тебе такое Илон Маск? Ведь эксперты называют Tesla одной из самых безопасных в мире машин. Умный бортовой компьютер, камеры и сенсоры. Функция автопилота, которая может заменить человека водителя, в этот раз не помогла. И что взорвалось в электромобиле?

О чем думал искусственный интеллект и как авария скажется на имидже электрокаров, выяснял Олег Барышев.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с водителем злополучного электрокара.

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