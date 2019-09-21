В Петербурге задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в том, что он преднамеренно протаранил сотрудника полиции своим автомобилем. Инцидент произошел 20 сентября в центре Северной столицы — на 2-й Советской улице.

Известно, что накануне предполагаемый злоумышленник припарковал легковой автомобиль в неположенном месте. После этого к водителю подошел инспектор отдельного батальона ОДПиКИГ ГУ МВД России и попросил показать водительское удостоверение. В ответ на законное требование представителя власти 31-летний уроженец Таджикистана разразился нецензурной бранью, после чего сел в машину и трогаясь с места совершил наезд на полицейского.

На видео, распространенном Следкомом, водитель после наезда на правоохранителя сам грозится вызвать полицию.

«Ты сейчас подожди, ты никуда не уходи», — говорит мужчина, а потом плюет в сторону камеры.

Как сообщает СК, у сотрудника полиции диагностирована травма ног.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как автомобиль предполагаемого сутенера во время задержания сбил полицейского в Подмосковье.