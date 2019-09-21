В Москве прошел спортивный праздник для малышей с особенностями развития

В центре Москвы на стадионе «Сокол» в субботу, 21 сентября, состоялось масштабное мероприятие для малышей с особенностями развития и их родителей. Специальная Олимпиада России вместе с Департаментом образования и науки Москвы и компанией MetLife организовали для детей спортивный праздник «Молодой атлет» с целью всестороннего развития ребят с нарушениями интеллекта.

Для молодых участников мероприятия была подготовлена насыщенная программа. Любители активных развлечений могли поучаствовать в игровых квестах и перенять опыт известных атлетов, которым звезды спорта делились на мастер-классах, а юные танцоры и музыканты получили возможность увидеть выступление девичьего квартета Combat Cars. Кроме того, в процессе игровой программы все участники праздника могли подкрепиться — на мероприятии работали пункты общепита.

«Мы хотим сделать проще жизнь семей, воспитывающих детей с особенностями интеллектуального развития. Чтобы такие семьи чувствовали, что их поддерживает вся страна!» — подчеркнула президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, говоря о задачах фестиваля.

Специальная Олимпиада России –массовая общественная благотворительная организация, помогающая людям с особенностями умственного развития адаптироваться к жизни в обществе посредством занятий спортом по специальным программам, «Молодой атлет» — это только один из ее проектов.

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