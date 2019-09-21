В Невском районе Северной столицы машины с трудом двигаются по улице Коллонтай. Причиной затруднения автомобильного движения стало поток воды, несущийся по дороге.

О потопе сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте». В группе «ДТП и ЧП» появился ролик, на котором видно как автомобили практически плывут по дороге. В связи с затоплением на улице Коллонтай на участке дороги от ТЦ «Лондон Молл» до Искровского проспекта сейчас наблюдается довольно плотное движение транспорта.

По предварительной информации, непредвиденное наводнение возникло из-за очередного прорыва трубы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прорыве трубы с горячей водой в Невском районе Петербурга. Тогда термические ожоги получила 38-летняя женщина.