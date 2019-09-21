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  4. Более 50 человек пострадали в результате двойного землетрясения в Албании

Более 50 человек пострадали в результате двойного землетрясения в Албании

, 22:23 Видео 49

В городе Дуррес разрушены дома, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, мобильная связь местами не работает.

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Фото, видео: Twitter @hashtag

Двойное землетрясение произошло в субботу, 21 сентября, на западе Албании к северу от города Дуррес. Магнитуда первого составила 6,0, второго — 5,3. После этого произошло еще три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

Сообщается о более чем 50 пострадавших. В городе с населением порядка 122 тысяч человек полностью разрушено десять зданий, власти подсчитывают ущерб.

Twitter @LastQuake

На кадрах очевидцев видны разрушительные последствия подземных толков: трещины на некоторых домах настолько огромны, что там опасно находиться, многие автомобили буквально раздавлены обломками строений.

Twitter @ChannelNewsAsia

Жители боятся возвращаться домой и скопились на улицах.

На некоторых участках оборвались линии электропередачи. Зафиксированы перебои с мобильной связью.

Ранее в сентябре в китайской провинции Сычуань в результате землетрясения пострадали 30 человек.

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