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  4. Около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае

Около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае

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В результате сейсмического события обрушились здания и обвалились дорожные полотна.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

В Китае произошло сильное землетрясение ранним утром в воскресение, 8 сентября. В результате подземных толчков в провинции Сычуань пострадали 28 человек. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Магнитуда сейсмического события, по последним данным, составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров.

В результате землетрясения произошли обрушение ветхих зданий и обвал дорог. Во время происшествия жители провинции еще спали, поэтому многие остались под завалами.

Сейчас на месте катастрофы работают экстренные службы, полиция и медики. Приостановлено движение поездов по некоторым направлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции.

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