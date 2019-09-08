Около 30 человек пострадали от землетрясения в Китае

В Китае произошло сильное землетрясение ранним утром в воскресение, 8 сентября. В результате подземных толчков в провинции Сычуань пострадали 28 человек. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Магнитуда сейсмического события, по последним данным, составила 5,4. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров.

В результате землетрясения произошли обрушение ветхих зданий и обвал дорог. Во время происшествия жители провинции еще спали, поэтому многие остались под завалами.

Сейчас на месте катастрофы работают экстренные службы, полиция и медики. Приостановлено движение поездов по некоторым направлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции.