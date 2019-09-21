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  4. Актрису сериала «Моя прекрасная няня» Викторию Пьер Мари обокрали в Москве

Актрису сериала «Моя прекрасная няня» Викторию Пьер Мари обокрали в Москве

, 22:13 101

Артистка отдыхала в столичном клубе, когда у нее вытащили кошелек.

Фото: Instagram @victoria_pier_mari

Известная актриса Виктория Пьер Мари стала жертвой карманников.

Актриса, известная по роли в сериале «Моя прекрасная мама», где она сыграла биологическую мать героини Анастасии Заворотнюк, отдыхала в пафосном московском клубе. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 21 сентября.

Виктория Пьер Мари фотографировалась, когда воришки лишили ее кошелька, в котором лежали банковские карты артистки.

Виктория не только занимается актерской деятельностью, но и является обладательницей шикарного голоса. В 2001 году ей был присвоен титул «российской королевы блюза» президентом Ассоциации джазовых музыкантов Юрием Саульским. В настоящее время гастролирует со своим «Пьер-Мари бэндом» по России и странам мира с программой «Шоу мировых хитов».

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