Фото: в сеть попали первые кадры со съемок нового фильма с Анджелиной Джоли

Поклонники Анджелины Джоли ликуют — в сети появились первые фотографии со съемок нового фильма с участием актрисы. На снимках запечатлена съемочная площадка картины «Вечные».

Картина станет киноадаптацией комиксов вселенной Marvel об одноименной расе суперлюдей, которая прибыла на Землю, чтобы спасти человечество от другой расы — Девиантов. Премьера фильма запланирована на 2020 год.

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На опубликованных фотах запечатлена одна из локаций фильма — берег водоема. В кадре съемочная группа готовится к новому дублю. Снимок сделан издалека, однако профиль Анджелины Джоли в белом парике угадывается безошибочно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что студия Disney раскрыла секрет превращения Анджелины Джоли в Малифисенту.