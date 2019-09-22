Максим Виторган выложил в Instagram фотографию со своей новой машиной. Актер, по всей вероятности, так обрадовался покупке, что даже прилег на свой роскошный синий «Кадиллак». Актер поведал подписчикам, что с детства мечтал о такой машине, еще играя в «Монополию», и сейчас находится на седьмом небе от счастья, что наконец-то осуществил свою мечту.

«Если бы мне тогда сказали, что когда-нибудь фразу: «Кадиллак? Беру!» (а «Кадиллак был обязательным участником Монополии) я произнесу в реальной жизни, после чего, на самом деле, возьму #Cadillac, а не просто карточку с его эмблемой… я бы умер тогда от разрыва сердца и не дожил до этого дня! » — высказался артист.

Instagram @mvitorgan

Подписчики Виторгана только порадовались за актера и по достоинству оценили его приобретение.

«Поздравляю! Мечты должны сбываться! Удачи!»

«Пусть это станет самым маленьким счастьем в вашей жизни, а дальше — больше!»

Шикарная машина под стать владельцу» — написали юзеры.

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