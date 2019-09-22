Максим Виторган выложил в Instagram фотографию со своей новой машиной. Актер, по всей вероятности, так обрадовался покупке, что даже прилег на свой роскошный синий «Кадиллак». Актер поведал подписчикам, что с детства мечтал о такой машине, еще играя в «Монополию», и сейчас находится на седьмом небе от счастья, что наконец-то осуществил свою мечту.
Подписчики Виторгана только порадовались за актера и по достоинству оценили его приобретение.
«Поздравляю! Мечты должны сбываться! Удачи!»
«Пусть это станет самым маленьким счастьем в вашей жизни, а дальше — больше!»
Шикарная машина под стать владельцу» — написали юзеры.
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