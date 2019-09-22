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  4. Машина скорой помощи врезалась в препятствие в Москве, есть пострадавшие

Машина скорой помощи врезалась в препятствие в Москве, есть пострадавшие

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Авария произошла на Федеративном проспекте утром 22 сентября.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Автомобиль скорой помощи наехал на препятствие в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром 21 сентября на Федеративном проспекте.

Что примечательно, авария предварительно произошла на территории городской больницы имени Мухина.

Сообщается о троих пострадавших в результате ДТП. На место выехали сотрудники ГИБДД.

Подробности уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. В результате аварии, произошедшей утром в субботу, 21 сентября, были госпитализированы 15 россиян. Впоследствии трое из них выписались из больницы. Серьезных, угрожающих здоровью травм ни у кого из пострадавших не диагностировано.

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