В субботу, 21 сентября, в турецкой Анталье в ДТП попал автобус, перевозивший туристов из России. Об этом сообщает CNN Turk. По предварительной информации, пострадали 14 человек.

Авария произошла близ города Аксу. Автобус вез российских туристов в аэропорт.

Национальные СМИ сообщают о 14 пострадавших, все они доставлены в ближайшие больницы. Известно, что четыре человека получили серьезные ранения.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Анталье 5-tv.ru сообщили, что информация по пострадавшим уточняется.