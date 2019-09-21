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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турецкой Анталье — фото

, 19:23 Срочная новость 179

Авария произошла по дороге в аэропорт, есть пострадавшие.

Фото: Haber.sol.org.tr

В субботу, 21 сентября, в турецкой Анталье в ДТП попал автобус, перевозивший туристов из России. Об этом сообщает CNN Turk. По предварительной информации, пострадали 14 человек.

Авария произошла близ города Аксу. Автобус вез российских туристов в аэропорт.

Национальные СМИ сообщают о 14 пострадавших, все они доставлены в ближайшие больницы. Известно, что четыре человека получили серьезные ранения.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Анталье 5-tv.ru сообщили, что информация по пострадавшим уточняется.

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