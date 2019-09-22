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Видео: Стрельбы противолодочного корабля из комплексов «Кинжал»

, 9:41 Видео 28

В учениях группировки Северного флота в акватории Баренцева моря были задействованы эсминец «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало в сети видео, снятое во время проведения учений группировки Северного флота в акватории Баренцева моря в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. На кадрах зафиксированы стрельба из корабельной артиллерии и моменты запуска зенитных ракет.

В маневрах были задействованы эскадренный миноносец «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога». Экипажами судов отрабатывалось отражение нападения с воздуха условного противника с разных высот и направлений с использованием ЗРК «Кинжал», артиллерийский установок АК-100 и зенитных комплексов АК-630.

Также моряки отработали постановку пассивных и активных помех комплексами радиоэлектронной борьбы в качестве противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях.

В российском оборонном ведомстве отметили, что учения происходили в штормовых условиях при волнении моря до четырех баллов и сильном порывистом ветре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла активная фаза учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз.

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