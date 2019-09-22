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  4. «Само очарование!» Бледанс в трико, заправленном в носки, покорила горы

«Само очарование!» Бледанс в трико, заправленном в носки, покорила горы

, 12:59 Видео 723

Артистка отправилась в путешествие по Алтайскому краю.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс отправилась покорять горы и рассказала об этом подписчикам в Instagram. На опубликованной в соцсеть фотографии звезда позирует в «походном» наряде: в кроссовках, спортивных штанах, заправленных в теплые носки, откровенном черном топе и кепочке.

«Ну, и куда меня занесла судьба сегодня?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @bledans

Подписчики Эвелины Бледанс тут же угадали место ее дислокации. Артистка отдыхает на реке Катунь в Алтайском крае. Однако фотография звезды в «туристической экипировке» впечатлила далеко не всех пользователей соцсети.

«Прости, но уже тошнит», — написал хейтер.

Большинство поклонников Эвелины Бледанс все-таки похвалили любимицу за внешний вид. Многие фанаты отметили, что артистка для них — настоящий пример многозадачности. Звезда и, правда, кажется, успевает делать все на свете: ездить на кастинги, фотографироваться для рекламных записей, заниматься с ребенком, и вот теперь, даже покорять горы.

«Эвелина, ты супер!»

«Красотуха!»

«Какая вы красивая женщина!»

«Восхищаюсь! Вы само очарование!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в бикини раззадорила поклонников.

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