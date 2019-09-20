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  4. «Я бы тебя съел!» Эвелина Бледанс в бикини раззадорила поклонников

«Я бы тебя съел!» Эвелина Бледанс в бикини раззадорила поклонников

, 13:35 Фото 1 536

Актриса опубликовала снимок на фоне водопада в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс в свои 50 лет поражает стройным и подтянутым телом, которое она с удовольствием демонстрирует подписчикам в Instagram.

Недавно артистка опубликовала снимок в бикини пыльно-розового оттенка на фоне водопада. Лиф очень удачно подчеркивает шикарную грудь знаменитости. Длинные волосы Эвелина убрала на одну сторону, чем только подчеркнула свою сексуальность.

Instagram @bledans

Поклонники оценили снимок знаменитости и в очередной раз поразились тому, как звезда умудряется выглядеть на пару десятков лет моложе. Фигуре Бледанс могут позавидовать 20-летние девушки. Фанаты рассыпались в комплиментах перед артисткой.

«Шикарное тело»;

«Моя идеал женщины! Обожаю»;

«Я бы тебя съел!»

«Вау, желанная какая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники восхитились подтянутой фигурой 50-летней Бледанс.

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