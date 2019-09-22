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  4. Легковушка в Петербурге влетела под фуру на КАД. Двое погибли — видео

Легковушка в Петербурге влетела под фуру на КАД. Двое погибли — видео

, 12:44 Видео 31

Авария произошла днем 22 сентября в районе съезда на проспект Культуры.

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Фото, видео: ВКонтакте / Алина Малашина

Легковушка влетела под большегруз на внутренней стороне КАД во Всеволожском районе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла около 11 часов в воскресенье, 22 сентября, в районе съезда на проспект Культуры.

По невыясненным пока причинам водитель Volkswagen на полном ходу врезался в фуру Scania, которая стояла вдоль обочины из-за неисправности. В немецком кроссовере находились двое мужчин — водитель и пассажир. Оба погибли на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшей аварии предстоит выяснить следователям. Проводится проверка. На месте ДТП работают все оперативные службы. Спасатели извлекают тела погибших из искореженного автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дедушка-блогер из Дагестана со слезами на глазах рассказал, как устроил ДТП.

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