«Своя ноша не тянет»: Дарья Пынзарь похвасталась, что муж носит ее на руках

Бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь наслаждается солнцем и морем в Турции, куда переселилась с семьей после рождения младшего сына три года назад. На днях телезвезда похвасталась в соцсетях покупкой таунхауса с балконом на море, а сегодняшним воскресным утром опубликовала в своем аккаунте в Instagram романтическое фото с пляжа. На снимке муж — Сергей Пынзарь держит супругу на руках, стоя на песке у кромки воды.
«Своя ноша не тянет», — говорю я, когда он кряхтит, поднимая меня», — подписала снимок Дарья.
Фотография вызвала умиление у фанатов нашедшей друг друга на телестройке пары.
«Сережа, что, золотую рыбку нашел?»
«От чего там кряхтеть!»
«Такие классные и счастливые. Ты пушинка Дашуля!»
«Это фото светится счастьем, видно, что вы живете в гармонии и любви!»
«Русалка!»
«Сергею, рано кряхтеть!» — пишут комментаторы.
Стоит отметить, что на Дарье необычайно красивый крошечный бежевый с белым кружевом купальник, который можно хорошо разглядеть на выложенным в сторис видео.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семья Пынзарей отпраздновала девятилетие совместной жизни.