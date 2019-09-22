«Своя ноша не тянет»: Дарья Пынзарь похвасталась, что муж носит ее на руках

Бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь наслаждается солнцем и морем в Турции, куда переселилась с семьей после рождения младшего сына три года назад. На днях телезвезда похвасталась в соцсетях покупкой таунхауса с балконом на море, а сегодняшним воскресным утром опубликовала в своем аккаунте в Instagram романтическое фото с пляжа. На снимке муж — Сергей Пынзарь держит супругу на руках, стоя на песке у кромки воды.

«Своя ноша не тянет», — говорю я, когда он кряхтит, поднимая меня», — подписала снимок Дарья.

Instagram @darya_pinzar86

Фотография вызвала умиление у фанатов нашедшей друг друга на телестройке пары.

«Сережа, что, золотую рыбку нашел?»

«От чего там кряхтеть!»

«Такие классные и счастливые. Ты пушинка Дашуля!»

«Это фото светится счастьем, видно, что вы живете в гармонии и любви!»

«Русалка!»

«Сергею, рано кряхтеть!» — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что на Дарье необычайно красивый крошечный бежевый с белым кружевом купальник, который можно хорошо разглядеть на выложенным в сторис видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семья Пынзарей отпраздновала девятилетие совместной жизни.