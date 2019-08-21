«Мурашки по коже»: Пынзарь выложила трогательное видео в честь годовщины свадьбы

Бывшая участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь растрогала поклонников семейным видео. На своей странице в Instagram светская львица опубликовала ролик, смонтированный из самых нежных, забавных и милых кадров, которые были сделаны за девять лет совместной жизни с Сергеем Пынзарем.

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Чувственная мелодия, самые яркие и трепетные моменты из жизни звездной пары и стихи о настоящей любви — видеозапись ко дню годовщины свадьбы супругов получилась очень трогательной и произвела впечатления на поклонников теледивы.

Многие смотрели ролик со слезами на глазах. Они радовались за Дарью и желали ей навсегда сохранить пламенные чувства к своему избраннику. От восторга некоторые подписчики не могли подобрать слов.

«Обалдеть, аж мурашки по коже прошли. Счастья вам, Дашуль»;

«Так трогательно и очень красиво…вы просто все такие красивые»;

«Самая искренняя и порядочная пара из „Дома-2“. Даш, счастья и любви в твой дом, а главное — здоровья»;

«Аж заплакала от того, как мило», — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Пынзарь поделилась правилами выбора семейных развлечений.