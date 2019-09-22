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  4. Врач-офтальмолог объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

Врач-офтальмолог объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

, 17:48 Интервью 134

Жительница Армении ежедневно извлекает из глаз до 30 острых «камушков».

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Фото, видео: ТАСС / Копалин В.

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова в интервью 5-tv.ru рассказала, что заболевание армянской девушки можно назвать редким, но не уникальным. Кристаллы вместо слез могут появиться в связи с генетическим или инфекционным заболеванием.

«Такая патология редко случается, поэтому у врачей могут возникать затруднения при выявлении причин такого состояния. Слеза — это биологическая жидкость, похожая по состоянию на состав крови, и поэтому при определенных ситуациях — генетических или воспалительных заболеваниях глаза, но и организма в целом — могут возникать нарушения в ее составе. В слезе есть белки, жиры, определенные микроэлементы, она имеет определенный ионный состав, и те соли, которые в нее входят, при повышенной концентрации могут вызывать ускорение кристаллизации. Белки в составе слезы также могут увеличивать ее плотность», объяснила специалист.

Шилова отметила, что жидкость при высыхании может становиться настолько твердой, что даже ранит наружную поверхность глаза. Для выяснения причин такого явления пациентку нужно полностью обследовать, выделения из глаз надо сдать на лабораторный анализ.

«Если нарушен обмен веществ, то кристаллы появляются не только со стороны слизистой глаза — они могут образовываться в печени, почках, оседать в виде солей в органах, это опасно и требует исследования», — отметила она.

Известно, что кристаллы из глаз армянской девушки уже направлены на экспертизу, но результаты пока не получены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 22-летняя Сатеник Казарян из Армении пожаловалась на то, что плачет кристаллами и врачи до сих не могут ей помочь.

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Врач-офтальмолог объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

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