Лечение рака запускает старение: чем это грозит выжившим

Химиотерапия при раке груди может ускорять старение

Американские ученые из Джорджтаунского университета 10 ноября опубликовали в JAMA Network Open исследование о возможной связи химиотерапии при раке молочной железы с ускорением биологического старения. Специалисты изучали, как лечение отражается на организме женщин в долгосрочной перспективе и может ли оно приводить к более раннему развитию возрастных заболеваний.

По данным исследователей, химиотерапия помогает многим пациенткам победить рак, однако у части из них лечение запускает процессы, которые ускоряют старение на клеточном уровне. Это, в свою очередь, повышает риск более ранней смерти от других причин.

В чем суть открытия

Работа стала первой, в которой с помощью моделирования оценили баланс между пользой от излечения рака и возможным ускорением биологического возраста.

«Женщины, пережившие рак молочной железы, составляют самую большую группу среди 18,6 миллиона людей, победивших онкологические заболевания в США. Однако некоторые виды химиотерапии, продлевающие жизнь, вызывают вторичный кризис: повреждение клеток и органов на молекулярном уровне, из-за чего биологический возраст начинает опережать хронологический», — приводит слова старшего автора работы, директора Института исследований рака и старения Джорджтаунского университета Джоан Мандельблатт пресс-служба вуза.

Она отметила, что ускоренное биологическое старение может сохраняться годами, а его последствия становятся заметны не сразу. В результате пациентки теряют годы здоровой жизни из-за более раннего появления возрастных болезней, слабости и когнитивных проблем.

Как считали

Как объяснил ведущий автор исследования Шварнаво Саркар, ключевой момент методологии заключался в том, чтобы учесть: химиотерапия не только повышает выживаемость, но и повреждает нормальные ткани. Это затрагивает многие системы старения, в том числе увеличивает число сенесцентных клеток — поврежденных клеток, которые перестали делиться, но при этом устойчивы к гибели. Такие клетки выделяют биологические молекулы, провоцирующие возрастные заболевания через дополнительное повреждение тканей и воспаление.

Для оценки биологического возраста ученые использовали данные о связи химиотерапии с уровнем белка p16 — распространенного биомаркера старения. Выбор пал на него потому, что по этому показателю есть надежные опубликованные данные, а лабораторные эксперименты показывают: удаление клеток с высоким содержанием p16 может увеличить продолжительность жизни. Существуют и другие маркеры старения, которые могут быть использованы в будущих работах.

Сколько лет теряют пациентки

Модель, разработанная исследователями, основывалась на данных женщин в возрасте от 30 до 79 лет. Ученые сравнили эффект от разных видов химиотерапии — тех, что сильнее повреждают клетки, и тех, что действуют мягче. Выяснилось: у пациенток, получавших наиболее агрессивные схемы, в среднем терялось около 9,4 года остаточной жизни из-за более раннего развития возрастных заболеваний.

Мандельблатт подчеркнула, что выбор лечения всегда будет определяться шансами на излечение. Однако она надеется, что результаты моделирования помогут в будущих исследованиях оценить пользу от проверки биологического возраста после окончания терапии. Цель — обеспечить персонализированное сопровождение пациенток, чтобы смягчить эффекты старения и улучшить качество жизни. По ее словам, это особенно актуально сейчас, поскольку физическая активность и некоторые лекарства, применяемые по другим показаниям, показывают перспективность в замедлении ускоренного старения у людей, победивших рак.

Что дальше

Анализ стал возможен благодаря участию обоих исследователей в консорциуме CISNET — сети, спонсируемой Национальным институтом рака США. В течение 25 лет входящие в нее ученые используют моделирование для изучения профилактики, скрининга и лечения рака, а также их влияния на заболеваемость и смертность.

«Мы планируем два следующих шага. Первый — расширить методологию на другие виды лечения рака груди, такие как лучевая терапия, иммунотерапия, таргетная и гормональная терапия, которые тоже, судя по всему, ускоряют старение, причем эффект может сохраняться много лет после лечения, — приводит слова Саркара пресс-служба. — Также мы планируем включить информацию об особенностях пациенток, чтобы помочь в будущих разговорах об индивидуальных исходах».

Сон и очистка мозга

Отдельное исследование Массачусетского технологического института, также опубликованное в JAMA Network Open, показало, что с возрастом мозг хуже очищается во сне. Во время глубокого сна возникают медленные мозговые волны, которые помогают создавать колебания спинномозговой жидкости — ликвора. Он участвует в выведении продуктов обмена из тканей мозга. У пожилых людей эти волны слабее, чем у молодых, и движение жидкости менее интенсивное. Ученые связывают это с изменениями медленных мозговых волн и работой сосудов. Пока неясно, можно ли восстановить этот механизм, но исследования в этой области продолжаются.

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