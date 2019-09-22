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«Девчонки молодцы!»: Российские гимнастки завоевали восьмое золото на ЧМ в Баку

, 17:35 Видео 64

Заслуженный тренер России Инна Быстрова назвала наших спортсменок самыми лучшими.

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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия

Российские спортсменки на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку завоевали золото в упражнениях с обручами и булавами, что стало восьмой наградой высшей пробы сборной РФ. По мнению заслуженного тренера России Инны Быстровой, девушки показали высший результат.

«Девчонки молодцы! Сегодня они двукратные чемпионы мира. В упражнениях с булавами и обручами девочки показали высший результат. Хочу поздравить нашу страну, нашего главного тренера Ирину Виннер, всех врачей, всех тренеров, которые в бригаде состоят, постановщиков, и особенно девчонок. Дай Бог им дальнейших успехов, и чтобы так продолжалось дальше», — сказала она.

Быстрова подчеркнула, что российские гимнастки «самые лучшие и остаются самыми лучшими».

В воскресенье, 22 сентября, в Баку завершился Чемпионат мира по художественной гимнастике. В копилке команды РФ восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Россиянки не смогли занять первое место только в одном виде программы — в групповых упражнениях с пятью мячами.

На предыдущем Чемпионате мира в 2018 году в Софии сборная РФ завоевала 12 медалей — семь золотых, две серебряные и три бронзовые.

В июле юниорская сборная России по художественной гимнастике триумфально выступила на Чемпионате мира, который проходил в Москве.

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