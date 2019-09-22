50 ударов ножом: Саратовский студент зверски убил подругу детства из-за долга

Житель Саратова учинил зверскую расправу над подругой детства за отказ вернуть ему денежный долг. Трагедия произошла вечером в пятницу, 20 сентября. По версии следствия, молодой человек специально караулил девушку в подъезде ее дома, а когда она появилась — нанес жертве по меньшей мере 50 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

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По горячим следам 18-летний студент был задержан. В воскресенье, 22 сентября, суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в июле девушка заняла у молодого человека 2300 рублей, а затем отказывалась вернуть долг.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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