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  4. 50 ударов ножом: Саратовский студент зверски убил подругу детства из-за долга

50 ударов ножом: Саратовский студент зверски убил подругу детства из-за долга

, 18:17 Фото 79

18-летний парень арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

Житель Саратова учинил зверскую расправу над подругой детства за отказ вернуть ему денежный долг. Трагедия произошла вечером в пятницу, 20 сентября. По версии следствия, молодой человек специально караулил девушку в подъезде ее дома, а когда она появилась — нанес жертве по меньшей мере 50 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

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По горячим следам 18-летний студент был задержан. В воскресенье, 22 сентября, суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в июле девушка заняла у молодого человека 2300 рублей, а затем отказывалась вернуть долг.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавой драме в Петербурге, когда муж едва не убил жену на глазах у детей.

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