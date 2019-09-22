Трамп пристыдил Европу за жадность в выделении денег Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Германия, Франция и Евросоюз в целом должны выделять больше средств на поддержку Украины, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, в настоящее время Брюссель выделяет Киеву меньше средств, чем на это тратит Вашингтон.

В проекте бюджета США на 2020 финансовый год может появиться пункт о выделении почти 400 миллионов долларов на некую безопасность Украины, при чем эту сумму предлагается предоставить по линии Пентагона и госдепартамента.

И это при том, что накануне бывший сотрудник администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что хозяин Белого дома считает американскую политику в отношении Незалежной бессмысленной, и добавил: «Кого вообще волнует Украина?».