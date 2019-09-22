  1. Пятый канал
  4. Трамп пристыдил Европу за жадность в выделении денег Украине

Трамп пристыдил Европу за жадность в выделении денег Украине

, 19:37 Видео 64

Американский президент считает, что Вашингтон платит Киеву гораздо больше, чем Брюссель.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп считает, что Германия, Франция и Евросоюз в целом должны выделять больше средств на поддержку Украины, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, в настоящее время Брюссель выделяет Киеву меньше средств, чем на это тратит Вашингтон.

В проекте бюджета США на 2020 финансовый год может появиться пункт о выделении почти 400 миллионов долларов на некую безопасность Украины, при чем эту сумму предлагается предоставить по линии Пентагона и госдепартамента.

И это при том, что накануне бывший сотрудник администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что хозяин Белого дома считает американскую политику в отношении Незалежной бессмысленной, и добавил: «Кого вообще волнует Украина?».

Читайте также

+7° Днём +7°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

20:33
Жажда мира: Сирия возвращается к нормальной жизни
20:23
Индианка родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками
19:57
«Папа похож на доченьку»: Ургант поздравил с днем рождения младшую дочь — фото
19:37
Трамп пристыдил Европу за жадность в выделении денег Украине
19:22
«Ноги — наше все»: Лобода покрасовалась перед публикой в кожаных шортах
18:59
Военный эксперт оценил способность подлодок «Борей» по уничтожению городов США

Сейчас читают

Видео: Школьницу поставили на колени и начали избивать за то, что «не следила за языком»
«Своя ноша не тянет»: Дарья Пынзарь похвасталась, что муж носит ее на руках
Ратаковски в обтягивающем вязаном платье заставила плакать поклонников — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев