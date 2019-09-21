Бывший сотрудник администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться анонимным, рассказал о позиции американского лидера по отношению к внешней политике властей Украины, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на The Washington Post.
По словам экс-чиновника, Трамп считает, что действия Соединенных Штатов в Незалежной бессмысленны и раздражают Россию.
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Экс-сотрудник администрации президента США добавил, что позиция лидера страны заключается в необходимости признания России дружественной страной.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме заявили об оккупации Украиной части России.