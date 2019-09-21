Бывший сотрудник администрации президента США Дональда Трампа, пожелавший остаться анонимным, рассказал о позиции американского лидера по отношению к внешней политике властей Украины, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на The Washington Post.

По словам экс-чиновника, Трамп считает, что действия Соединенных Штатов в Незалежной бессмысленны и раздражают Россию.

« То, что мы делаем на Украине бессмысленно, и только раздражает Россию », — цитирует источник издания Дональда Трампа.

Экс-сотрудник администрации президента США добавил, что позиция лидера страны заключается в необходимости признания России дружественной страной.

« Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина? » — сказал источник The Washington Post.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме заявили об оккупации Украиной части России.