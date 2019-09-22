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  4. Индианка родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками

Индианка родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками

, 20:23 Фото 21

Врачи планируют ампутировать лишние конечности и дают положительный прогноз на дальнейшую нормальную жизнь новорожденной.

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Döring

Жительница индийского штата Раджастан родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. 24-летняя женщина предполагала, что у нее будет тройня, однако за время беременности ни разу не сделала УЗИ, пишет «Экономика сегодня».

Когда пришло время рожать, на свет появились только два ребенка: абсолютно здоровый мальчик и девочка с семью конечностями. По мнению врачей, в утробе матери два плода из трех просто срослись.

Twitter @khaama

Тем не менее, девочка находится в стабильном состоянии, и врачи планируют ампутировать ей лишние конечности. По мнению медиков, она сможет жить нормальной жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что индийская женщина родила двойню в 74 года. Как призналась новоиспеченная мама и ее 78-летний супруг, их вдохновил пример соседки, которая родила в 55 лет с помощью ЭКО.

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