Индианка родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками

Жительница индийского штата Раджастан родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. 24-летняя женщина предполагала, что у нее будет тройня, однако за время беременности ни разу не сделала УЗИ, пишет «Экономика сегодня».

Когда пришло время рожать, на свет появились только два ребенка: абсолютно здоровый мальчик и девочка с семью конечностями. По мнению врачей, в утробе матери два плода из трех просто срослись.

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Тем не менее, девочка находится в стабильном состоянии, и врачи планируют ампутировать ей лишние конечности. По мнению медиков, она сможет жить нормальной жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что индийская женщина родила двойню в 74 года. Как призналась новоиспеченная мама и ее 78-летний супруг, их вдохновил пример соседки, которая родила в 55 лет с помощью ЭКО.