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Маленькая артистка: У дочери Игоря Николаева появился творческий псевдоним

, 23:08 Видео 140

Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками в Instagram видеороликом с выступлением трехлетней дочки.

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Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Молодая жена Игоря Николаева 37-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте милое видео с трехлетней дочкой Вероникой. В кадре девочка в пышном розовом платье старательно играет на губной гармошке под крики мамы «Браво!» Юлия даже выбрала для дочки творческий псевдоним. Музыкальный инструмент, как выяснилось, девочки подарили друзья семьи.

«Принцесса Ильяна-Вероника и ее губная гармошка! Композиция „На сон грядущий“ — импровизация», — написала Проскурякова.

Поклонники оценили выступление маленькой артистки и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Молодец, папина дочка музыку сочиняет»;

«Музыкальная куколка!»

«А как по-другому, если семья музыкальная»;

«Молодец. Подготовилась к выступлению, платье красивое, маникюр, и улыбка. Умничка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетняя дочь Игоря Николаева наклеила спящему папе бабочку на щеку.

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