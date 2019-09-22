Маленькая артистка: У дочери Игоря Николаева появился творческий псевдоним

Молодая жена Игоря Николаева 37-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в своем Instagram-аккаунте милое видео с трехлетней дочкой Вероникой. В кадре девочка в пышном розовом платье старательно играет на губной гармошке под крики мамы «Браво!» Юлия даже выбрала для дочки творческий псевдоним. Музыкальный инструмент, как выяснилось, девочки подарили друзья семьи.

«Принцесса Ильяна-Вероника и ее губная гармошка! Композиция „На сон грядущий“ — импровизация», — написала Проскурякова.

Поклонники оценили выступление маленькой артистки и поделились своими впечатлениями в комментариях.

«Молодец, папина дочка музыку сочиняет»;

«Музыкальная куколка!»

«А как по-другому, если семья музыкальная»;

«Молодец. Подготовилась к выступлению, платье красивое, маникюр, и улыбка. Умничка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетняя дочь Игоря Николаева наклеила спящему папе бабочку на щеку.