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  4. Видео: трехлетняя дочь Игоря Николаева наклеила спящему папе бабочку на щеку

Видео: трехлетняя дочь Игоря Николаева наклеила спящему папе бабочку на щеку

, 7:45 Видео 170

На своей странице в Instagram российский композитор опубликовал милое видео с участием своей дочки.

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Фото, видео: Instagram @gor_nikolaev_music

Российский композитор Игорь Николаев опубликовал в своем Instagram-аккаунте милое видео. На кадрах трехлетняя дочь музыканта Вероника подходит к отцу, предполагая, что он спит, и приклеивает на его щеку изображение бабочки. В это время певец открывает глаза, а малышка, которую уличили в шалости, убегает.

«Вот что бывает, когда случайно заснешь днем на диване!» — иронично заметил артист под публикацией.

Видеоролик Николаева позабавил его подписчиков. Фанаты певца были в восторге от его очаровательной наследницы и отметили, что такому «золотому» ребенку можно простить любую шалость. К тому же, по мнению части пользователей, поведение юной красавицы доказывает, что она склонна к творчеству, а значит, возможно, пойдет по стопам знаменитого отца.

«Сюрприз для папы! Татушка!»

«Смешнючая какая!»

«Чудо-чудесное, какие они миленькие в этом возрасте!»

«Забавный ребенок! Сообразительный! Чудесная девчоночка!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев раскрыл смысл песни «Третье сентября».

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