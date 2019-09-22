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  4. Боевые машины ВДВ разбились на учениях в Оренбургской области

Боевые машины ВДВ разбились на учениях в Оренбургской области

, 22:21 Видео 577

В Минобороны РФ заявили, что ЧП произошло из-за неисправности парашютов.

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Фото, видео: Instagram @warin4m

Две боевые машины Воздушно-десантных войск (ВДВ) упали на землю и получили серьезные повреждения во время десантирования на учениях в Оренбургской области. Об этом в воскресенье, 22 сентября, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, причиной произошедшего стала неисправность парашютов. Во время выполнения десантирования в машинах людей не было. Пострадавших нет. Сам инцидент произошел еще в пятницу, 20 сентября.

Боевые машины ВДВ разбились на учениях в Оренбургской области

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Instagram @warin4m

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Instagram @warin4m

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Instagram @warin4m

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Instagram @warin4m

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Instagram @warin4m

В настоящее время в обстоятельствах ЧП разбирается специальная комиссия командования ВДВ, в которую входят также представители промышленности.

Активный этап стратегических учений «Центр-2019» проходил в Оренбургской области. Сообщалось, что в ходе маневров полк ВДВ российской армии впервые осуществил десантирование в полном составе, включая технику и вооружение. Операция по высадке двух тысяч десантников, а также более 200 единиц техники с самолетов Ил-76, которых принимало участие 71 воздушное судно, заняла менее двадцати минут. Скорость движения транспортной авиации составляла 360 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об огневой мощи, которую продемонстрировала российская военная техника на учениях «Центр-2019».

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