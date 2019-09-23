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  4. «Немного обидно»: Леру Кудрявцеву обманул мошенник

«Немного обидно»: Леру Кудрявцеву обманул мошенник

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Телеведущая хотела помочь инвалиду, но в итоге перечислила деньги аферисту.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая Лера Кудрявцева недавно рассказала, что ее сердобольность сыграла с ней злую шутку. Знаменитость в Instagram откликнулась на просьбу о помощи человеку купить инвалидную коляску. Звезда перевела сумму, однако в ответ не получила ни слова благодарности, ни подтверждения о зачислении средств на счет. А на следующий день ведущую пользователь заблокировал без объяснения причин, передает Starhit.

«Знаете, немного обидно. Перевела деньги. И все, человек по ходу оказался мошенником», — призналась Кудрявцева.

Пользователи посоветовали обратиться Кудрявцевой в специальную группу, в которой администраторы собирают данные мошенников, а потом выводят их на чистую воду. Судя по всему, потраченные средства звезде вернуть уже не удастся, но она решила предостеречь других пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева внезапно запела.

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