«Я счастливый человек»: Киркоров рассказал, что считает своим главным богатством

Филипп Киркоров не считает деньги своим главным богатством

Народный артист России Филипп Киркоров считает своим главным богатством далеко не деньги. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым-младшим, известному как ВладиМир.

«Ну лично я зарабатываю прилично, я прилично вкладывал в себя всегда, в клипы, в костюмы, в шоу, в программы, в какие-то новые проекты. Я зарабатывал и тут же эти деньги взносил. Взнос делал: клипмейкеру, художнику-постановщику, дизайнеру, режиссеру нового шоу. Аренда туда, аренда сюда», — рассказал артист.

По словам короля российской эстрады, эти траты для него окупились.

«Вот так практически может быть не накопил того количества денег, которое можно было бы накопить в моем статусе, но зато я счастливый человек, я богат этими проектами. Поэтому для меня деньги — это далеко не самое главное, хотя без ни я конечно не сумел бы сделать и десятой части того, что я сделал», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что тратит деньги Филипп Киркоров. Король российской эстрады не копит, а поступает со своими средствами иначе.

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