«Я счастливый человек»: Киркоров рассказал, что считает своим главным богатством

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 58 0

По словам короля российской эстрады, деньги — далеко не самое главное.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Филипп Киркоров не считает деньги своим главным богатством

Народный артист России Филипп Киркоров считает своим главным богатством далеко не деньги. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации совместного клипа с Владимиром Киселевым-младшим, известному как ВладиМир.

«Ну лично я зарабатываю прилично, я прилично вкладывал в себя всегда, в клипы, в костюмы, в шоу, в программы, в какие-то новые проекты. Я зарабатывал и тут же эти деньги взносил. Взнос делал: клипмейкеру, художнику-постановщику, дизайнеру, режиссеру нового шоу. Аренда туда, аренда сюда», — рассказал артист.

По словам короля российской эстрады, эти траты для него окупились.

«Вот так практически может быть не накопил того количества денег, которое можно было бы накопить в моем статусе, но зато я счастливый человек, я богат этими проектами. Поэтому для меня деньги — это далеко не самое главное, хотя без ни я конечно не сумел бы сделать и десятой части того, что я сделал», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что тратит деньги Филипп Киркоров. Король российской эстрады не копит, а поступает со своими средствами иначе.

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