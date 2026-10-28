«Просто зарабатывайте»: назвавшая себя мировой звездой Sabi дала совет девушкам

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 43 0

Она связала возможность хорошо выглядеть с достатком, который, в том числе, позволяет полноценно отдыхать.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Sabi посоветовала девушкам зарабатывать и тратить деньги на себя

Певица Sabi (Сабина Мамедова) уверена: хороший сон, отдых и услуги специалистов невозможны без денег, и советует девушкам больше зарабатывать, чтобы делегировать обязанности и освободить время для себя.

Об этом Sabi рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемке сниппета с народной артисткой России Валерией. По словам певицы, в ее случае поддержание формы напрямую связано с финансами: когда есть деньги, есть и хороший сон, и возможность хорошо отдохнуть, и спокойствие, и поход в салон, где все сделают за тебя.

«В моем случае надо зарабатывать хорошие деньги для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, превосходно и сделать так, что ты можешь на кого-то скинуть какие-то обязанности, поехать отдохнуть, например», — поделилась Sabi.

Артистка подчеркнула, что советует просто зарабатывать деньги и тратить их на себя, поскольку бесплатно никто ничего не сделает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Sabi назвала себя мировой звездой и связала с этим заявлением волну хейта в свой адрес.

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