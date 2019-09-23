Чемодан без ручки: Пушков объяснил призыв Трампа давать больше денег Украине

Европа недостаточно помогает Украине. Об этом заявил Дональд Трамп. Он задался вопросом: почему Вашингтон тратит деньги на решение проблем Киева, а, например, Франция и Германия — нет? За последние пять лет Штаты предоставили Незалежной полтора миллиарда долларов — и это только на развитие армии. Миллионы также выделяются на строительство демократии и борьбу с коррупцией. Но, похоже, американские вливания просто разворовали.

Пользователи интернета уже давно заметили на руке депутата Георгия Ясиновского часы, которые стоят, как квартира в Киеве. Парламентарий, кстати, избрался от блока Петра Порошенко. Но его золотой аксессуар обогатил преступников — часы украли, в полиции предполагают, что сделали это уличные карманники.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что таким образом Дональд Трамп пытается переложить ответственность за Киев, который стал для всех «чемоданом без ручки», на других, а в частности на Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что давление Трампа на Зеленского может стоить президенту США импичмента.