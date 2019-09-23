  1. Пятый канал
  4. Чемодан без ручки: Пушков объяснил призыв Трампа давать больше денег Украине

Чемодан без ручки: Пушков объяснил призыв Трампа давать больше денег Украине

, 10:09 Эфирная новость 11

Российский сенатор полагает, что президент США хочет переложить на Европу ответственность за надоевший Киев.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Federation Council of Russia, 5-tv.ru

Европа недостаточно помогает Украине. Об этом заявил Дональд Трамп. Он задался вопросом: почему Вашингтон тратит деньги на решение проблем Киева, а, например, Франция и Германия — нет? За последние пять лет Штаты предоставили Незалежной полтора миллиарда долларов — и это только на развитие армии. Миллионы также выделяются на строительство демократии и борьбу с коррупцией. Но, похоже, американские вливания просто разворовали.

Пользователи интернета уже давно заметили на руке депутата Георгия Ясиновского часы, которые стоят, как квартира в Киеве. Парламентарий, кстати, избрался от блока Петра Порошенко. Но его золотой аксессуар обогатил преступников — часы украли, в полиции предполагают, что сделали это уличные карманники.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков считает, что таким образом Дональд Трамп пытается переложить ответственность за Киев, который стал для всех «чемоданом без ручки», на других, а в частности на Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что давление Трампа на Зеленского может стоить президенту США импичмента.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

10:09
Чемодан без ручки: Пушков объяснил призыв Трампа давать больше денег Украине
9:56
Запас ВКС России пополнится истребителем шестого поколения
9:39
«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
9:25
Меган Маркл надела на свадьбу подруги серьги с рынка за пять фунтов стерлингов
9:04
В промышленном районе Киева сгорели девять заполненных бензовозов
8:54
Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Сейчас читают

Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына
«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
Видео крушения боевых машин ВДВ во время десантирования

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев