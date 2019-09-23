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  4. «Мстители: Финал» выдвинут на «Оскар»

«Мстители: Финал» выдвинут на «Оскар»

, 10:59 37

Кампанию по выдвижению начали в Disney. Однако понимания, в какой именно категории будет рассматриваться фильм, пока нет.

Фото: Кадр из х/ф "Стители: Финал" (2019 г.) / реж. Э. Руссо, Д. Руссо

Компания Disney решила выдвинуть фильм «Мстители: Финал» на премию «Оскар» в 2020 году. Об этом сообщает Screenrant.

Информации о том, в какой именно категории будет рассматриваться картина, пока нет. Известно только то, что показы «Мстителей: Финал» для членов Академии киноискусств США пройдут в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лондоне. В одном из них, 1 октября в Лос-Анджелесе, примут участие сценаристы фильма — Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Картина «Мстители: Финал» на сегодняшний день считается рекордсменом по кассовым сборам. Церемония награждения победителей премии «Оскар» состоится в феврале 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Marvel опубликовали в сети все вырезанные сцены фильма.

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