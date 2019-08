Фанаты Marvel опубликовали в сети все вырезанные сцены «Мстители: Финал»

Поклонники киновселенной Marvel отыскали все шесть вырезанных сцен «Мстители: Финал». Эти эпизоды по неизвестным причинам не вошли в картину, которая завершила серию фильмов о команде популярных супергероев студии.

Компиляция вырезанных сцен появилась на видеохостинге YouTube на канале We Got This Covered. Только за сутки видео собрало более миллиона просмотров.

В видео есть и уже известный фанатам эпизод, в котором выжившие супергерои прощаются с погибшим Тони Старком. Соколиный глаз встает на одно колено и склоняет голову, отдавая дань товарищу. Его примеру следуют и остальные герои. По мнению режиссеров Джо и Энтони Руссо, сцена так и не вышла на экраны, потому что второй эпизод оказался более эмоциональным, чем первый.

Гороскоп на 3 августа: Близнецы, вы автор собственной истории!

Причина удаления из картины остальных эпизодов, пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с победой «Мстителей» над «Аватаром».