«На худых ничего нет»: экс-возлюбленная Тимати поведала о проблемах в детстве

Бывшая девушка рэпера Тимати — модель Алена Шишкова — поделилась с подписчиками в Instagram одним из главных переживаний детства. Как выяснилось, в школьном возрасте девушку очень расстраивало, что она не может найти джинсы и брюки по фигуре. Маленькие размеры не подходили для ее роста, а нужные по длине были слишком велики.

Instagram @missalena.92

«Я помню, я плакала и спрашивала маму: почему Катя, Юля выбирают джинсы, которые им нравятся, а я радуюсь уже только потому, что нашлись джинсы, которые мне по размеру подошли? Мама находила какие-то слова для утешения, но для меня они были не очень убедительны», — призналась Шишкова.

В этом же посте модель провела параллель со своей дочерью Алисой. По ее словам, хоть и сейчас любые вещи можно найти без сложностей, ребенка мало интересуют материальные ценности. Куда важнее для девочки возможность провести время с семьей и заняться чем-то совместным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова кардинально сменила образ.