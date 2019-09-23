«На худых ничего нет»: экс-возлюбленная Тимати поведала о проблемах в детстве

Бывшая девушка рэпера Тимати — модель Алена Шишкова — поделилась с подписчиками в Instagram одним из главных переживаний детства. Как выяснилось, в школьном возрасте девушку очень расстраивало, что она не может найти джинсы и брюки по фигуре. Маленькие размеры не подходили для ее роста, а нужные по длине были слишком велики.
В этом же посте модель провела параллель со своей дочерью Алисой. По ее словам, хоть и сейчас любые вещи можно найти без сложностей, ребенка мало интересуют материальные ценности. Куда важнее для девочки возможность провести время с семьей и заняться чем-то совместным.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова кардинально сменила образ.