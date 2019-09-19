«Как вам?»: бывшая девушка Тимати одной деталью кардинально изменила образ

Алена Шишкова удивила подписчиков дерзким образом. Снимок, на котором бывшая возлюбленная Тимати позирует с новой прической, появился на ее странице в Instagram.

Нельзя сказать, что изменения в прическе оказались кардинальными — Шишкова добавила к привычному виду короткую прямую челку. Однако эта деталь кардинально поменяла образ модели, сделав его более стильным и агрессивным. Эффект усиливает высокий хвост, в который девушка собрала остальные волосы.

Instagram @missalena.92

Алена поинтересовалась у подписчиков о том, что они думают по поводу изменений в ее внешнем виде. Фолловеры принялись наперебой хвалить обновленную прическу Шишковой, подчеркивая, что так она выглядит еще более дерзкой и сексуальной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Шишкова легла в клинику из-за чрезмерной худобы.