«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом

Известный юморист Евгений Петросян больше года не может попасть в свой дом. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, сопроводив пост серией фотографий, сделанных в кабинете, где, по словам звезды, и проходили съемки знаменитой передачи «Смехопанорама».
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Он пожаловался своим подписчикам, что сейчас не имеет доступа к своей коллекции, которую собирал в течение жизни. Петросян признался, что в таких условиях очень тяжело работать, однако он старается не отчаиваться. Комик подчеркнул, что очень любит свою профессию и будет продолжать заниматься любимым делом.
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Несмотря на то, что Петросян не стал объяснять причины текущего положения дел, поклонники в комментариях предположили, что виной всему — раздел имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Однако юморист предположения фанатов никак не прокомментировал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян спустил полмиллиона рублей на романтическое путешествие.