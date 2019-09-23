  1. Пятый канал
  4. «Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом

«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом

, 12:39 Фото 564

На своей странице в Instagram юморист пожаловался на условия, в которых вынужден находиться.

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Известный юморист Евгений Петросян больше года не может попасть в свой дом. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, сопроводив пост серией фотографий, сделанных в кабинете, где, по словам звезды, и проходили съемки знаменитой передачи «Смехопанорама».

«Здесь есть даже и небольшая сцена для репетиций, и пространство для большой библиотеки. В ней и уникальные, собранные мной в течение жизни, юмористические издания, начиная с восемнадцатого века, и театральные книги, которые „днем с огнем“ не сыщешь, и история государства Российского, книги по философии, поэзии, словари и многое-многое другое», — поделился юморист.

Он пожаловался своим подписчикам, что сейчас не имеет доступа к своей коллекции, которую собирал в течение жизни. Петросян признался, что в таких условиях очень тяжело работать, однако он старается не отчаиваться. Комик подчеркнул, что очень любит свою профессию и будет продолжать заниматься любимым делом.

«И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать», — отметил артист.

Instagram @petrosyanevgeny

Несмотря на то, что Петросян не стал объяснять причины текущего положения дел, поклонники в комментариях предположили, что виной всему — раздел имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Однако юморист предположения фанатов никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян спустил полмиллиона рублей на романтическое путешествие.

Читайте также

+6° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

13:16
«На худых ничего нет»: экс-возлюбленная Тимати поведала о проблемах в детстве
13:14
«Друзьям» 25 лет! — Как сильно изменились звезды культового сериала 90-х
12:59
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
12:53
Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»
12:45
Фонтан кипятка возле «Колледжа Петербургской моды» попал на видео
12:39
«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом

Сейчас читают

«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев