«Не видно ни конца, ни края беспределу»: Петросян не может попасть в свой дом

Известный юморист Евгений Петросян больше года не может попасть в свой дом. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, сопроводив пост серией фотографий, сделанных в кабинете, где, по словам звезды, и проходили съемки знаменитой передачи «Смехопанорама».

« Здесь есть даже и небольшая сцена для репетиций, и пространство для большой библиотеки. В ней и уникальные, собранные мной в течение жизни, юмористические издания, начиная с восемнадцатого века, и театральные книги, которые „днем с огнем“ не сыщешь, и история государства Российского, книги по философии, поэзии, словари и многое-многое другое », — поделился юморист.

Он пожаловался своим подписчикам, что сейчас не имеет доступа к своей коллекции, которую собирал в течение жизни. Петросян признался, что в таких условиях очень тяжело работать, однако он старается не отчаиваться. Комик подчеркнул, что очень любит свою профессию и будет продолжать заниматься любимым делом.

« И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать », — отметил артист.

Instagram @petrosyanevgeny

Несмотря на то, что Петросян не стал объяснять причины текущего положения дел, поклонники в комментариях предположили, что виной всему — раздел имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Однако юморист предположения фанатов никак не прокомментировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петросян спустил полмиллиона рублей на романтическое путешествие.