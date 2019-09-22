Петросян спустил полмиллиона рублей на романтическое путешествие с возлюбленной

Евгений Петросян на днях отпраздновал свой 74-й день рождения с молодой помощницей и, как говорят, любовницей Татьяной Брухуновой в самом романтичном городе мира — в Париже. На страницах обоих в Instagram появилась масса снимков на фоне знаменитых достопримечательностей Франции: Лувр, Версаль Эйфелева башня, Монмартр, базилика Сакре-Кер, колоритные парижские улочки и набережная Сены. А Евгений Ваганович еще и сопроводил фотографии подробным комментарием с философскими размышлениями.

Как отмечает StarHit, несмотря на то, что счета Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко по-прежнему остаются замороженными до окончания судебной тяжбы, праздник артист отметил на широкую ногу. Причем в основном исполнялись желания 30-летней возлюбленной Петросяна. Издание подсчитало траты и перевело в российскую валюту. Получилось около полумиллиона рублей. Так, пара лакомилась на обед французскими улитками по две тысячи за тарелку, поход в «Мулен Руж» должен был обойтись Петросяну не менее чем в 25 тысяч рублей. Примерно столько же стоил ужин в ресторане LouLou в парижском Музее декоративного искусства — только тарелка лобстеров, устриц и крабов обошлась в 15 тысяч рублей. Плюс именные духи и украшения от Tiffany & Co для Татьяны. Не считая недельного проживания в элитном отеле в центре Парижа.

Кстати, из ресторана LouLou в свой день рождения Евгений Петросян обратился к своим поклонникам, поздравлявших его с днем рождения и поблагодарил всех за добрые пожелания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 16 Сен 2019 в 10:31 PDT

Ранее 5-tv.ru писал, что домработница Евгения Петросяна рассказала о странных находках, которые заставили ее подозревать Елену Степаненко в попытке навести порчу на бывшего мужа.