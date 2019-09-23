Пожар произошел около 18 часов в понедельник, 23 сентября, на улице Ижорская, 5 на севере Москвы. По предварительным данным, загорелся ангар хладокомбината Икма. Огонь распространился по площади, которая превышает 300 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Что стало причиной возникновения пожара — пока неизвестно. Сведения о пострадавших не поступали. Информация уточняется.
Видео: Мощный пожар в ангаре произошел на севере Москвы
Сегодня, 18:38 Происшествия Видео 63
Площадь возгорания уже превышает 300 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @msk_today
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