Драка со стрельбой произошла возле входа в ресторан в Центральном районе Петербурга на Кременчугской улице поздним вечером в воскресенье, 22 сентября.

События развивались стремительно — сначала между 25-летним и 30-летним мужчинами возникла словесная перепалка, но затем один из них неожиданно достал травматический пистолет и стал преследовать оппонента. Он успел выпустить четыре пули в голову, а также ранил в живот и локоть.

Тем не менее, приятелю пострадавшего удалось сбить с ног агрессивного стрелка. К этому времени на место уже подоспели полицейские.

Как рассказал 5-tv.ru получивший ранения Александр, они с друзьями выходили из ресторана, когда их начали провоцировать мужчины из другой компании посетителей заведения. После этого один из них и начал стрелять. При этом Александр сомневается, что это был травматический пистолет, а не огнестрельный. После инцидента он был госпитализирован и после оказания помощи отпущен домой.

Злоумышленник также пострадал, но теперь дает объяснения в полиции.

Драка со стрельбой в исторической части Петербурга попала на видео 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека пострадали в результате стрельбы в Омске.