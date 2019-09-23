  1. Пятый канал
  4. Драка со стрельбой в исторической части Петербурга попала на видео

Драка со стрельбой в исторической части Петербурга попала на видео

, 19:53 Эксклюзивное видео 205

Мужчина из травмата выстрелил оппоненту в голову четыре раза.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев

Драка со стрельбой произошла возле входа в ресторан в Центральном районе Петербурга на Кременчугской улице поздним вечером в воскресенье, 22 сентября.

События развивались стремительно — сначала между 25-летним и 30-летним мужчинами возникла словесная перепалка, но затем один из них неожиданно достал травматический пистолет и стал преследовать оппонента. Он успел выпустить четыре пули в голову, а также ранил в живот и локоть.

Тем не менее, приятелю пострадавшего удалось сбить с ног агрессивного стрелка. К этому времени на место уже подоспели полицейские.

Как рассказал 5-tv.ru получивший ранения Александр, они с друзьями выходили из ресторана, когда их начали провоцировать мужчины из другой компании посетителей заведения. После этого один из них и начал стрелять. При этом Александр сомневается, что это был травматический пистолет, а не огнестрельный. После инцидента он был госпитализирован и после оказания помощи отпущен домой.

Злоумышленник также пострадал, но теперь дает объяснения в полиции.

Драка со стрельбой в исторической части Петербурга попала на видео

1/4

5-tv.ru

2/4

5-tv.ru

3/4

5-tv.ru

4/4

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека пострадали в результате стрельбы в Омске.

Читайте также

В Анапе 11 полицейских наказаны за принуждение девочки-подростка к сексу

На борту самолета рейсом Самара — Москва произошла драка
+7° Днём +8°
Ночью +1°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

21:00
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!
20:47
В Анапе 11 полицейских наказаны за принуждение девочки-подростка к сексу
20:36
«Трудяга!»: Сын Евгения Плющенко восхитил фанатов своей тренировкой
20:24
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
20:18
Президент Белоруссии наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов
20:05
«Снимай пиджак, иди домой»: Грустный сказ реалиях и перспективах «Спартака»

Сейчас читают

А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Прошла кастинг»: Собчак снялась в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев