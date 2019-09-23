Видео: Прохожий спас девушку из окна горящей квартиры в Нижневартовске

В Нижневартовске чествуют нового героя. Случайный прохожий спас девушку во время пожара и моментально прославился в соцсетях. 18-летняя вартовчанка оказалась заблокирована в горящей квартире. Из окна на пятом этаже она громко звала на помощь. Пока одни спасатели поднимали автолестницу, а вторые пытались вскрыть дверь, черный дым заметил оказавшийся неподалеку 26-летний Абу Амир.

Он поднялся в квартиру этажом выше, высунулся из окна и за руки затянул девушку к соседям. Очевидцы следили за спасательной операцией, затаив дыхание. Никакой страховки — мужчина в любой момент мог уронить ее или вывалиться из окна сам. К счастью, все завершилось благополучно. Пострадавшую доставили в больницу — она надышалась угарным газом, но жизни ее ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во Владивостоке морпех спас тонущего мужчину во время шторма.