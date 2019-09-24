В Париже стартует Неделя высокой моды, которая, как известно, всегда опережает время. На подиумах французской столицы покажут женскую одежду весны и лета будущего 2020 года.

Дизайнеры представят публике 76 коллекций prêt-à-porter. Конечно, свои показы проведут все крупнейшие игроки индустрии — Диор, Шанель, Луи Виттон.

Но самые продвинутые модники хотят увидеть пятерку молодых модельеров, которые впервые стали участниками Парижской недели. Открывает ее показ марки MAME KUROGOUCHI, которая пока не слишком известна на международном уровне, зато в Японии пользуется признанием. Как говорят критики, молодой японский дизайнер Майко Курогучи искусно сочетает традиционное мастерство с новыми технологиями производства.

А в Милане показы Недели высокой моды уже завершились. На подиуме демонстрировали свои коллекции мировые бренды, но самым ярким моментом стал, пожалуй, финальный выход показа Versace и Дженнифер Лопес в невероятном платье.